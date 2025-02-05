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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IMF'den ABD, Çin, Kanada ve Meksika'ya 'anlaşmazlıkları çözün' çağrısı - İş-Yaşam Haberleri

        IMF'den ABD, Çin, Kanada ve Meksika'ya 'anlaşmazlıkları çözün' çağrısı

        Uluslararası Para Fonu (IMF), anlaşmazlıkları çözmek ve ticaret akışını sürdürmek için ABD, Çin, Kanada ve Meksika'ya çağrısında, "Anlaşmazlıkları çözmek ve ticareti mümkün kılmak için yapıcı yollar bulmak herkesin çıkarınadır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 07:54 Güncelleme: 05.02.2025 - 07:54
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        IMF'den 'anlaşmazlıkları çözün' çağrısı
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        Uluslararası Para Fonu (IMF), anlaşmazlıkları çözmek ve ticaret akışını sürdürmek için ABD, Çin, Kanada ve Meksika'ya çağrıda bulundu.

        IMF sözcüsünün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ve potansiyel olarak Kanada ile Meksika mallarına getirdiği tarifelere ilişkin açıklamaların takip edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, "Anlaşmazlıkları çözmek ve ticareti mümkün kılmak için yapıcı yollar bulmak herkesin çıkarınadır" ifadeleri kullanıldı.

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