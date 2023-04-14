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Türkiye'nin ilk yerli uydusu İMECE'nin uzay yolculuğu ertelendi! İMECE uydusu ne zaman fırlatılacak?

İMECE uydusu fırlatma töreni tarihi merak ediliyor. 11 Nisan Salı günü TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından uzaya fırlatılması planlanan İMECE uydusu fırlatma töreni ertelenmişti. Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu İMECE fırlatma operasyonu tekrar ertlendi. İşte İMECE uydusu özellikleri...

Giriş: 14.04.2023 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

  • Yerli ve milli, yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE uydusu fırlatma töreni için geri sayım sona erdi. 11 Nisan'da TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilecek İMECE uydusu fırlatma töreni belirtilen tarihte yapılmamıştı. İki ertelemenin ardından İMECE uydusu fırlatma töreni 14 Nisan günü Ankara'da bulunan TÜBİTAK UZAY'ın yer takip istasyonunda gerçekleştirilecekti fakat yeniden ertelendi. İşte İMECE uydusu fırlatma töremi tarihi hakkında merak edilenler...

  • IMECE UYDUSU FIRLATMA ERTELENDİ!

    TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu 14 Nisan'da yapılacaktı fakat hava koşulları nedeniyle yeniden ertelendi.

  • İMECE UYDUSU ÖZELLİKLERİ NELER?

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan, müşteri kurumu Savunma Sanayii Başkanlığı, son kullanıcısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı olan, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması için geri sayım başladı.

    İMECE'nin, iki ertelemenin ardından 14 Nisan Cuma günü Türkiye saati ile 09.48'de ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması öngörülüyor.

     

    Fırlatma töreni, Ankara'da bulunan TÜBİTAK UZAY'ın yer takip istasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

  • 5 yıl görev yapacak

    680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

    Bu arada, İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.

    Metre altı çözünürlüklü kamera

    Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve Göktürk-2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.

    İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE Projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneliyle katkı sağladı.

    İhracat potansiyeli

    İMECE Projesi'nden elde edilen çıktılar, Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapı taşını oluşturacak. Bu projeyle sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.

    Haziran 2022'den itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubatta fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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