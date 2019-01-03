03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İmar Barışı başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman? Soruları vatandaşlar tarafından sıkça aranılanlar arasında yer aldı. Bakan Kurum, 31 Aralık 2018 olan son başvuru tarihini uzatacaklarını açıklamıştı. Kurum'dan bir açıklama daha gelerek imar barışı başvuru süresi 6 ay uzatıldı. Peki, İmar Barışı başvuruları nasıl yapılır? Gerekli belgeler nelerdir?
İMAR BARIŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılan konut ya da iş yerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurulacak. Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak.
İmar Barışı başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. İmar affı için Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara da müracaat edilebiliyor. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak.
İMAR BARIŞI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Çevre ve Şehircilik Bakanıu Murat Kurum, İmar Barışı başvuru süresi ile ilgili son tarihi şu sözlerle açıkladı, ""Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine, yeni yılda yeni mağduriyetler yaşanmaması, konutlardaki imar ve iskan sorununun çözülmesi için İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son tarih 30 Haziran 2019 olarak belirlendi." dedi.
İMAR BARIŞI NEDİR?
2018 yılında getirilecek olan imar Barışı 2017 yılı öncesinde iskansız yapılan yapılarda yaşayan veya bu yapıların sahibi olan vatandaşların işine yarar. Çünkü iskanı olmayan apartman ve evlere elektirik,su ve doğalgaz bağlanırken büyük sorunlar yaşanıyor. İmar barışından sonra belirli miktar harç yatıran vatandaşlar iskanlarını alabilecekler ve iskanlarını aldıktan sonra elktirk, doğalgaz, su gibi alt yapı hizmetlerini talep ederken sorun yaşamayacaklar.
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