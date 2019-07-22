22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir haftalığına izne ayrıldı. İmamoğlu vekaleti, Avcılar'dan İBB Meclis üyesi seçilen Hüseyin Aksu'ya bıraktı.
Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB Başkanı seçilen İmamoğlu, ailesi ile bir haftalık tatil için izne ayrıldı. İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre İmamoğlu, izinde olduğu süre içinde, CHP'nin Afyonkarahisar'da düzenleyeceği "Yerel Yönetimler Çalıştayı"na da katılacak. Yetkililer ayrıca İmamoğlu'nun vekaleti, CHP'li İBB meclis üyesi Hüseyin Aksu'ya bıraktığını da belirtti. Başkan İmamoğlu, 12 Temmuz'da gerçekleştirdiği Ankara ve Anıtkabir ziyareti süresince de, Hüseyin Aksu’yu kendisinin yerine İBB Başkanlığına vekalet etmesi için görevlendirmişti.
HÜSEYİN AKSU KİMDİR?
Hüseyin Aksu, 1956 Tunceli Ovacık doğumlu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Aksu, 1991 SHP Bakırköy ilçe sekreterliği, 1992 SHP Güngören ilçe Başkanlığı(Kurucu),1994-1999 SHP-CHP Esenler ilçe başkanlığı, 2018-2019 İstanbul İl Yönetimi ve İl Sekreterliği görevinde bulundu.
LİVANELİ KONSERİNE KATILDI
Tatilini Bodrum'da ailesi ile birlikte geçiren İBB Başkanı İmamoğlu, Antik Tiyatro'da düzenlenen Zülfü Livaneli'nin 'Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri' adlı konserine katıldı. DHA'nın haberine göre, Antik Tiyatro'ya gelen Başkan İmamoğlu, girişte kendisini alkışlayan vatandaşlar ile kısa süre sohbet etti. Rengin Gökmen'in şefliği yaptığı 48 kişilik Livaneli Filarmoni Orkestrası'nın konserine çok sayıda ünlü isim katılırken, konsere basın mensupları alınmadı.
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