İmalat sanayinde kapasite kullanım verileri açıklandı. 2020 yılı Ağustos ayında, 1749 işyeri üzerinde yapılan çalışmaya göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),bir önceki aya göre 2,3 puan artarak yüzde 73,0 seviyesinde gerçekleşti