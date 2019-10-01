İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Eylül'de 50'ye yükselerek 17 aydır daralma kaydeden sektörde daralmanın durduğunu gösterdi. Yeni siparişler bir buçuk yıldır ilk defa artış kaydederken, istihdam da sınırlı yükseldi.

Ham madde fiyatlarındaki düşüş şirketlerin fabrika çıkış fiyatlarını düşürmesini sağladı. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Apustos'ta 48 değerini almıştı. Endekste 50'nin altı daralmaya, üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor. Sektörün yeni siparişlerinde 17 ay süren daralma son bulurken, ankete katılan imalatçılar piyasa koşullarının bir önceki aya göre iyileştiğini belirtti. Yeni siparişlerdeki büyüme son derece sınırlı gerçekleşirken, yeni ihracat siparişleri daralmayı sürdürdü.

KOŞULLAR ZORLAYICI OLMAYA DEVAM EDİYOR

İmalatçılardan bazıları yeni siparişlerdeki artışa paralel olarak üretimlerini artırırken, üretim alt endeksi 50 ile bir önceki aya göre yatay seyre işaret etti. Ankete katılan şirketler piyasa koşullarının zorlayıcı olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Girdi fiyatlarındaki artış eylülde art arda dördüncü defa düşüş kaydederken, girdi fiyatları alt endeksi üç yılın en düşük seviyesine indi.

TL'nin değer kaybı girdi maliyetlerindeki artışın devam etmesine yol açsa da, TL'nin son dönemde görece istikrarlı seyri girdi fiyatlarındaki artışın güç kaybetmesine yol açtı. İstihdam da yeni siparişlerdeki artışın desteğiyle 14 aydır ilk defa artış kaydetti, ancak artış sınırlı oldu. İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.