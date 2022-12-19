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İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı yapacak! İller Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvuru tarihleri ve şartları açıklandı!

İller Bankası personel alımı başvuru şartları ve tarihleri gündeme geldi. Ankara'da gerçekleştirilecek sınav sonucuna göre Mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, tekniker, yönetim personeli ve büro personeli olmak üzere toplamda 400 personel alımı yapılacak. İşte, İller Bankası personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

Giriş: 19.12.2022 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • İller Bankası, merkez ve yurt içi hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre; mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, tekniker, yönetim personeli ve büro personeli gibi pek çok branştan alım yapılacak. İşte, İller Bankası personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler...

  • İLLER BANKASI 400 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 18 ilde farklı branşlardan 400 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

    SINAV İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

  • HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

    Genel Müdürlük başta olmak üzere, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya Samsun, Sivas, Trabzon ve Van bölge müdürlüklerine 400 personel alımı yapılacak. 

  • İLLER BANKASI KADRO DAĞILIMI NASIL?

    İller Bankası personel alımı kadroları; mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, tekniker, yönetim personeli ve büro personeli olarak açıklandı.

  • İLLER BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İller Bankası personel alımı başvuruları 19 Aralık ile 3 Ocak tarihleri arasında "www.ilbank.gov.tr" internet sitesi üzerinden alınacak.

    Sınav ANKARA’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Bankanın web sayfasında ilan edilecektir.

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