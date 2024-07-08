İlkokul kayıt tarihleri: MEB 2024-2025 ilkokul kayıtları ne zaman, çocuğum hangi okula gidecek?
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimi gündemde. Okullarda birinci dönem 9 Eylül tarihinde başlayacak. Bu sene ilk kez okula başlayacak olan öğrenci adayları ise heyecanlı. Peki MEB 2024-2025 ilkokul kayıtları ne zaman, çocuğum hangi okula gidecek? İşte ilkokul kayıt tarihleri
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İlkokul kayıt tarihleri merak ediliyor. İlkokul 1. sınıf kayıtları her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihlerde yapılıyor. Peki ilkokul kayıtları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? İşte detaylar
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OKUL KAYITLARI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.
Veliler; çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-Okul ve e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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İLKOKUL 1. SINIF VE 5. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. MEB tarafından ilkokul öğrencilerinin kayıt tarihleriyle ilgili açıklama yapıldı. Millî Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı.
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı.
İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Kayıt sürecinde, velilerin dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor:
Kayıt tarihlerini yakından takip etmek.
E-okul sistemine giriş yaparak gerekli bilgileri güncellemek.
Uyum haftası için gerekli hazırlıkları yapmak.
Mernis adres bilgilerinin doğru ve güncel olduğundan emin olmak.
2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlık sürecinde, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtları için belirlenen takvim ve uyum haftası detayları, ailelerin çocuklarının eğitim hayatına sorunsuz bir başlangıç yapmasına yardımcı olacak. Veliler, belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayarak, çocuklarının yeni eğitim yılına en iyi şekilde başlamalarını sağlayabilirler. Eğitim dünyasında önemli bir yer tutan bu süreç, çocukların geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biridir.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 yılı eğitim takvimle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
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