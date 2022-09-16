Galatasaray ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in yedinci haftasında karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılılar henüz ilk dakikada öne geçti! Galatasaray'ın bu golü birçok kategorinin de ilki oldu.

OLIVEIRA'NIN İLK GOLÜ

Galatasaray'ın bu yaz Porto'dan transfer ettiği Sergio Oliveira golle Konyaspor karşısında tanıştı. Henüz 1. dakikada Boey'in sürüklediği atakta altıpasa giren Portekizli müsait durumda skoru değiştirdi ve şanssızlığını da kırmış oldu. Tecrübeli orta saha geride kalan 6 haftada birçok kez gole yaklaşmış ancak dört şutu direkten dönmüştü.

SÜPER LİG'İN EN ERKEN GOLÜ

Sergio Oliveira'nın attığı bu gol aynı zamanda Spor Toto Süper Lig'de bu sezon atılan gollerin de en erkeni oldu. 59. saniyede gelen bu gol, bu sezon atılan en erken gol oldu.

KONYASPOR'UN YEDİĞİ İLK GOL

Portekizli aynı zamanda bu sezon Konyaspor ağlarını sarsan ilk futbolcu oldu. Haftaya lider giren yeşil-beyazlılar geride kalan altı haftada kalesini gole kapamayı başarmıştı. Konyaspor, Ankaragücü ve Başakşehir'le golsüz berabere kalırken İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor ve Hatayspor'u da gol yemeden mağlup etmeyi başarmıştı.