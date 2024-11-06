Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik İlker Kaleli ve Sıla’nın 'Kapkara'sı zirvede

        İlker Kaleli ve Sıla’nın 'Kapkara'sı zirvede

        İlker Kaleli ve Sıla'nın yeni şarkısı 'Kapkara', dijital platformlarda zirveye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kapkara' zirvede
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlker Kaleli ve Sıla, ortak yaptıkları 'Kapkara' ile zirveye yerleşti. 1 Kasım’da tüm dijital platformlarda yayınlanan 'Kapkara', ilk günden YouTube, Spotify, Apple Music ve Fizy gibi platformların çalma listelerinin en üst sıralarına yerleşti.

        Sözlerini Sıla’nın yazdığı, müziğini ve düzenlemesini İlker Kaleli’nin yaptığı 'Kapkara' ilk kez geçen hafta sonu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverle buluşmuş, ikili sahnede canlı performans sergilemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sıla
        #İlker Kaleli

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        "Belarus'a gideceğim"
        "Belarus'a gideceğim"
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Habertürk Anasayfa