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        Haberler Televizyon İlker Kaleli'nin hayat verdiği 'Kara' ile tanışmaya hazır mısınız?

        İlker Kaleli'nin hayat verdiği 'Kara' ile tanışmaya hazır mısınız?

        SHOW TV'nin kadrosuyla olduğu kadar hikayesi ile de büyük dikkat çeken, yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği dizisi 'Arak'ın başrol oyuncularından İlker Kaleli, 'Kara' karakteri ile ekrana dönüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:47
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        • 1

          Bu akşam SHOW TV'de izleyicilerle buluşacak dizide, kendisiyle birlikte yaşadığı mahallenin geçimini de hırsızlıkla sağlayan, gözü kara olduğu kadar tehlikeli genç bir adamı canlandıran İlker Kaleli, 3 aydır 'Arak' için hazırlanıyor.

        • 2

          Öykü Karayel ile ilk kez partner olan sevilen oyuncu, hikâyenin anlatım dilini ve farklı olay örgüsüne sahip olmasını özellikle beğendiğini belirtiyor.

          Aksiyon, gerilim ve duygusallığın bir arada olduğu 'Arak', 'Kara’nın hayatını çalanlardan geçmişinin hesabını sormasını konu alıyor.

        • 3

          Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay’ın birlikte kaleme aldığı 'Arak', göz dolduran kadrosu ve etkileyici anlatımı ile bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
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