İlker Kaleli'nin hayat verdiği 'Kara' ile tanışmaya hazır mısınız?

Öykü Karayel ile ilk kez partner olan sevilen oyuncu, hikâyenin anlatım dilini ve farklı olay örgüsüne sahip olmasını özellikle beğendiğini belirtiyor.



Aksiyon, gerilim ve duygusallığın bir arada olduğu 'Arak', 'Kara’nın hayatını çalanlardan geçmişinin hesabını sormasını konu alıyor.