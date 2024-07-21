İlkel teleferikte akıma kapıldı!
Rize'de bir çiftçi, çay yüklediği ilkel teleferikte elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Hızır Can Torpil, hastaneye kaldırıldı
Rize'nin Güneysu ilçesinde ilkel teleferiğe çay yerleştirdiği sırada elektrik akımına kapılan Hızır Can Torpil (25), ağır yaralandı.
DHA'nın haberine göre feci olay, saat 11.00 sıralarında Yeniköy köyünde meydana geldi.
ETRAFTAKİLER FARK ETTİ
Hızır Can Torpil, araç yoluna çıkarmak için çay bohçalarını teleferiğe yerleştirirken elektrik akımına kapıldı. Torpil'in çay bahçesinde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Adrese ulaşan ekipler, çay bahçesindeki patika yoldan yürüyerek ulaştıkları çiftçiye müdahalede bulundu.
Dik ve engebeli arazide kurtarma çalışması başlatan AFAD ekipleri, yaralıyı sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Torpil'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.