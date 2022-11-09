"SEN BENİM EN İYİ SIRDAŞIMSIN"



Öte yandan Gündoğan, geçtiğimiz yıl aralık ayında Arfaoui'ye evlenme teklifinde bulunmuştu. Sevgilisine "Evet!" yanıtını veren Sara Arfaoui, o anları da Instagram hesabından yayınlamıştı. İtalyan model, mutluluğunu şu sözlerle dile getirmişti:



Bütün bunlar bir rüya gibi! Sen benim en iyi sırdaşımsın İlkay. Seni çok seviyorum!