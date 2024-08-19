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        Haberler Spor Futbol İlkay Gündoğan, Almanya milli takımını bıraktı! - Futbol Haberleri

        İlkay Gündoğan, Almanya milli takımını bıraktı!

        İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 19:21 Güncelleme: 19.08.2024 - 19:21
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        İlkay Gündoğan, milli takımı bıraktı!
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        Türk asıllı Alman Futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

        İşte İlkay Gündoğan'ın açıklaması:

        ''Bir süre düşündükten sonra, milli takım kariyerimi sonlandırmanın zamanı geldiğine karar verdim. Ülkemi temsil ederek çıktığım 82 milli maçın her birini büyük bir gururla hatırlıyorum. En büyük onurum, geçtiğimiz yaz ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda takımımızı kaptan olarak sahaya çıkarmaktı! Yıllar sonra ülkemizi yeniden gururlandırmayı başardık. Ancak turnuva öncesinde bedenimde ve zihnimde bir yorgunluk hissetmeye başlamıştım, bu da beni düşünmeye sevk etti. Kulüp ve milli takım düzeyinde oynanan maçlar da giderek artıyor.

        Almanya Milli Takımını taraftar olarak desteklemeye devam edeceğini söyleyen Gündoğan sözlerini şöyle bitirdi: ''Milli takıma kesinlikle bir taraftar olarak destek vermeye devam edeceğim ve umarım hep birlikte yükseliş trendini sürdürebiliriz. Böylece 2026 Dünya Kupası'nda en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olacağımıza dair hiçbir şüphe kalmaz. Harika bir antrenörümüz, çok güçlü bir takımımız ve mükemmel bir takım ruhumuz var. Bu yolda bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Benim için bir onurdu! Teşekkürler, Almanya! ''

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