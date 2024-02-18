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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İlk yerli gözetim radarı hizmete hazır - İş-Yaşam Haberleri

        İlk yerli gözetim radarı hizmete hazır

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendislerince geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli sivil gözetim radarının saha kabulünün başarı ile yapıldığını ve Gaziantep Havalimanı'nda hizmete hazır olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 13:51 Güncelleme: 18.02.2024 - 13:51
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        İlk yerli gözetim radarı hizmete hazır
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Milli Gözetim Radarının (MGR) hizmete girmesi ile birlikte Türkiye’nin, hava trafik kontrol hizmetlerinde önemli bir aşama kaydedildiğini vurguladı.

        Uraloğlu, stratejik konumu ile hava araçlarını tespit ederek hizmet verecek olan MGR’nin Türk hava sahasında yer alan yoğun hava trafiğini emniyetli ve güvenli şekilde idame ettiren hava trafik kontrolörlerinin halihazırda kullanmış olduğu hava trafik yönetimi yazılımlarına hava trafiğini başarıyla aktarma görevini yerine getireceğini ifade etti.

        Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, sistemin hava trafiğinin emniyetli ve güvenli şekilde yönetilmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Hava trafik kontrol hizmetlerinin verimliliğini artıracak. Dışa bağımlılığı azaltacak. Türkiye’nin havacılık alanındaki teknolojik gelişimine katkı sağlayacak.” İfadesini kullandı.

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        Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve TÜBİTAK iş birliği ile tamamen Türk mühendislerince ve yerli imkanlarla geliştirilen Milli Gözetin Radarı’nın (MGR) sahada geçici kabulünün yapıldığını belirtti.

        Uraloğlu, fikri ve sınai mülkiyet hakları DHMİ'ye ait olan milli gözetim radarının, PSR (Birincil Gözetim Radarı) ve SSR Mode-S (İkincil Gözetim Radarı) sistemlerinden oluştuğunu bildirdi.

        Bakan Uraloğlu, Gaziantep'teki radar yerleşkesinin alt yapı kabullerinin 2020 yılı içerisinde tamamlandığını, yerleşke bünyesindeki Birincil Gözetim Radarı sistemine ait kesin kabul çalışmalarının da 2022 yılında gerçekleştirildiğini kaydetti.

        BİRİNCİL VE İKİNCİL RADAR SİSTEMİ BERABER ÇALIŞACAK

        İkincil Gözetim Radarı sisteminin saha kabul aşamasına ise 2023’te geçildiğini ifade eden Uraloğlu, “Bu çalışmalar kapsamında sistemin performans değerlendirilmesi yapıldı ve istenen tüm kriter ve gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin bir dizi test gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla hem birincil hem ikincil radar sistemi beraber çalışacak aşamaya getirilmiş oldu.” İfadesini kullandı.

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        HAVA SAHASINI 7/24 İZLEYECEK

        Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, radar menzili birincil gözetim radarı sisteminde 112 kilometre (60NM) ve ikincil gözetim radar sisteminde 370 kilometre (200NM) olan MGR’nin, kontrolü dahilindeki hava sahasını 7 gün 24 saat izleyeceğini vurguladı.

        HAVA TRAFİK KONTROL HİZMETLERİNDE ÖNEMLİ BİR AŞAMA KAYDEDİLDİ

        Sistemin bir yandan Gaziantep Havalimanı'nın yaklaşma trafiğine hizmet vereceğini diğer yandan da 370 kilometre içinde yer alan saha kontrol (en-route) trafiğini yöneteceğini bildiren Uraloğlu, “MGR'nin hizmete girmesi ile birlikte Türkiye, hava trafik kontrol hizmetlerinde önemli bir aşama kaydetmiş oldu.” İfadesini kullandı.

        TÜRK HAVA SAHASI MİLLİ VE YERLİ İMKANLARLA İZLENEBİLECEK

        Bakan Uraloğlu, bir program dahilinde farklı bölgelere de kurulması hedeflenen proje ile 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasının tamamı millî ve yerli imkanlarla izlenebileceğini belirterek, “Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) tavsiyelerine uygun olarak tasarlanan MGR, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nun (ICAO) standartlarının tümünü karşılıyor. MGR'nin yerli bir sistem olması, Türkiye'nin havacılık alanındaki yerli ve milli üretim hamlesine önemli bir katkı sağlamış oldu.” İfadelerine yer verdi.

        Hava trafiğinin emniyetli ve güvenli şekilde yönetilmesine katkı sağlayacak. Hava trafik kontrol hizmetlerinin verimliliğini artıracak. Dışa bağımlılığı azaltacak. Türkiye’nin havacılık alanındaki teknolojik gelişimine katkı sağlayacak.

        HAVA ARAÇLARININ TESPİTİ VE TAKİBİ İÇİN GEREKLİ TÜM FONKSİYONLARI SAĞLIYOR

        PSR (Birincil Gözetim Radarı) ve SSR Mode-S (İkincil Gözetim Radarı) sistemlerini bünyesinde barındırıyor. 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında yaklaşma ve saha kontrol hizmetlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Hava araçlarının tespiti ve takibi için gerekli tüm fonksiyonları sağlıyor. Tamamen Türk mühendislerince ve yerli imkanlarla geliştirildi.

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