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        İlk sahur ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Ramazan ayı, İslam dininin beş temel ibadetinden biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği, çok özel ve manevi açıdan önemli bir aydır. Peki ilk sahur ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:47
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        • 1

          On bir ayın sultanı olan ramazanın ayında oruca niyet edecek olanlar sahur vakti ne zaman sorusunun yanıtını Diyanet'in yayınlamış olduğu imsakiye içerisinden görüntüleyebilecekler. İl il iftar vakti kaçta ezan ne zaman okunacak sorusunun yanıtı da yine orucunu açacak olan kişiler için Ramazan İmsakiyesi verileri içerisinde yer alıyor. Peki İlk sahur ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        • 2

          İLK SAHUR NE ZAMAN?

          İlk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak.

          Yani 1 Mart'ta milyonlarca vatandaşlar ilk gün oruçlarını tutacak.

        • 3

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Ramazan Bayramı 2025 yılında 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayramın son günü ise 1 Nisan Salı olacak.

          Ramazan ayının son orucunun tutulmasının ardından, 3 gün sürecek bayram tatili başlayacak. Bayramın bir gün öncesi olan 29 Mart Cumartesi günü ise arefe günü olarak kabul edilecek ve tatilin ilk günü yarım gün olarak uygulanacak.

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