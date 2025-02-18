On bir ayın sultanı olan ramazanın ayında oruca niyet edecek olanlar sahur vakti ne zaman sorusunun yanıtını Diyanet'in yayınlamış olduğu imsakiye içerisinden görüntüleyebilecekler. İl il iftar vakti kaçta ezan ne zaman okunacak sorusunun yanıtı da yine orucunu açacak olan kişiler için Ramazan İmsakiyesi verileri içerisinde yer alıyor. Peki İlk sahur ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?