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Cem Yılmaz ilk NFT'sini sattı

Cem Yılmaz ilk NFT'si 000001KIZ'ı yaklaşık 159.000 liraya sattı. Şu ana kadar ünlü komedyenin NFT satışından elde ettiği toplam gelir 191.000 lirayı aştı. 000001KIZ isimli NFT'sine ise 212.000 TL teklif edildi

13.10.2021 - 07:54 | Güncelleme: ABONE OL
Cem Yılmaz ilk NFT'sini sattı
HABERTURK.COM

Cem Yılmaz'ın satışa sunduğu ilk NFT'ler açık artırma süreci sonucunda yeni sahiplerini bulmaya başladı.

Cem Yılmaz'ın ve CEMYILMAZMCMLXXIII isimli koleksiyonun ilk NFT'si olan 000001KIZ isimli NFT 5 Ethereum'a alıcı buldu. Bu rakam yaklaşık 159.000 liraya denk geliyor.

Opensea platformunda yer alan bilgilere göre 000001KIZ'ı WhiskyVault isimli kullanıcı satın aldı. Söz konusu kullanıcı NFT'yi satın aldığını Twitter üzerinden de duyurdu.

Aynı koleksiyonun 000002KIZ isimli NFT'si ise

Cem Yılmaz'ın Far a Head isimli, ikonlardan oluşan koleksiyonunun ilk NFT'si de satıldı. Rıza Selçuk Saydam, CYHEAD000001 RED isimli NFT'yi 0.53 Ethereum'a yani yaklaşık 16.900 liraya satın aldı. Saydam da NFT'nin yeni sahibi olduğunu Twitter üzerinden duyurdu.

CYHEAD000005 NAVY NFT'si de 0.5 Ethereum yani 15.900 liraya alıcı buldu. NFT'yi alan Okan Uckun isimli kullanıcı Twitter üzerinden Cem Yılmaz'a teşekkür etti.

#yataytekli#haber#https://twitter.com/okanuckun/status/1448003197163999237?s=20#center#

Böylece Cem Yılmaz'ın ilk NFT satışlarından elde ettiği hasılat 191.800 TL oldu.

Şu ana kadar satıştaki Cem Yılmaz NFT'leri arasında en yüksek teklifi ise 000004KIZ isimli NFT aldı.000004KIZ için 6.66 Ethereum yani yaklaşık 212.000 TL teklif edildi.

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