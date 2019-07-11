BMW bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz otomobil üreticisi Mini, yüzde 100 elektrikli ilk seri üretim modeli Cooper SE'yi gün yüzüne çıkardı.

Mini Electric olarak da adlandırılan otomobilin, elektrik motoru ürettiği 184 beygirlik gücü ön tekerleklere aktırırken, araçta yer verilen lityum-iyon bataryaların tam şarjda 235 ila 270 km arasında değişen bir menzil sunabildiği belirtiliyor.

0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlayan elektrikli Mini, elektronik olarak sınırlandırılan 150 km/s’lik son hıza ulaşabiliyor.

PİLLERİ 35 DAKİKADA DOLUYOR

Güncel Mini 3 Kapı modeli üzerinde geliştirilen otomobilin, 50 kW’lık hızlı şarj özelliği ile 32.6 kWh kapasiteli pillerinin yüzde 80’ini 35 dakikada doldurabildiği de verilen bilgiler arasında.

İç mekanda sunulan 5.5 inçlik renkli ekrana sahip gösterge paneli ile standart Mini modellerinden ayrılan otomobil, kullanıcısına dört farklı sürüş modu sunuyor.

Bataryaların etkisiyle Mini Cooper S 3 Kapı’ya göre 145 kg daha ağır olan Cooper SE’nin 211 litrelik bagajı koltukların yatırılmasıyla birlikte 731 litreye kadar çıkıyor.

Batarya paketinin otomobilin zeminine yerleştirilmesi sayesinde otomobilin bagaj kapasitesinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı bildirildi.