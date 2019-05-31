Ramazan Bayramı tatili öncesinde piyasaların gözü kulağı bugün açıklanacak ilk çeyrek büyüme verisinde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Ocak-Mart 2019 dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verisini saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

BEKLENTİ YÜZDE 2.8 DARALMA YÖNÜNDE

Beklentiler ilk çeyrekte yüzde 2.8 daralma olacağı yönünde. Ekonomi 2018 yılının tamamında yüzde 2.6 büyümüştü. 2017 yılında atılan büyümeyi destekleyici adımların da etkisiyle 2018'in ilk yarısında güçlü büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, yılın ikinci yarısında faaliyette gözlenen zayıf görünüme bağlı olarak uzun vadeli ortalamasının altında büyümüştü. Ekonomi 2018'in 4. çeyreğinde yüzde 3 daralmıştı.

2018 yılında Türkiye ekonomisinin büyüklüğü cari fiyatlarla 3.7 trilyon TL oldu. Dolar cinsi GSYH yıllık bazda yüzde 7.9 azalarak 784 milyar dolara geriledi.

Kişi başı GSYH de bu dönemde yüzde 9.2 düşerek 9 bin 632 dolar oldu.

İHRACATTAN KATKI

Son çeyrekte net ihracattan büyümeye 3.6 puan ile güçlü katkı geldi. Özel tüketim harcamaları ise büyümeyi 5.4 puan aşağı çekti. Kamunun tüketim harcamaları ise büyümeye 0.1 puan katkı yaptı. 2018'de yatırım harcamaları daraldı. İnşaat sektörü büyümeyi daraltıcı yönde etkiledi.

2019 YILI İÇİN TAHMİNLER MUHTELİF

Türkiye ekonomisinin 2019 yılı genelinde ne kadar büyüyeceği ile ilgili tahminler muhtelif. 20 Eylül 2018'de açıklanan Orta Vadeli Program'ın yerini alan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 2.3. Dünya Bankası, 2019 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 1. 6 büyüyeceği tahmininde bulundu. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 21 Mayıs'ta yayınlanan Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde eksi 1.8'den eksi 2.6'ya düşürdü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) nisan ayı başında yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin bu yıl yüzde 2.5 daralacağını öngördü. IMF'nin Kasım 2018 raporundaki büyüme tahmini yüzde 0.4'tü. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 2.3 oranında küçüleceğini öngördü. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) tahmini yüzde 1 küçülme yönünde.

OVP'DE 2019 YILI BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 2.3

Orta Vadeli Program 2,3 OECD -2,6 Dünya Bankası 1,6 AB Komisyonu -2,3 EBRD -1,0 IMF -2,5

'TEKNİK RESESYON SÜRECİ GERİDE KALACAK'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz Perşembe günü "İvme Finansman Paketi"ni açıklamış ve büyümeye dair "Birinci çeyrekten itibaren, bir önceki çeyrek bazlı teknik resesyon süreci inşallah geride kalacak. İkinci yarıdan itibaren de büyüme tarafında daha da pozitif gelişmeleri görmeye başlayacağız" yorumunu yapmıştı.