İlk Çağ Nasıl Başladı ve Ne Zaman Bitti?

İşte, İlk Çağ ile alakalı tüm detaylar…

İlk Çağ Hangi Tarihler Arasındadır?

İlk Çağ ya da Antik Çağ; MÖ. 3200 ile MS. 375 yılları arasını kapsamaktadır. Peki, tarihin en uzun çağı olarak kaynaklarda yerini alan İlk Çağ nasıl başladı? İlk Çağ; önemli bir antik çağ uygarlığı olan Sümerlerin, MÖ. 3200 yılında yazıyı icat etmeleri ile başlamıştır. İlk Çağ’ın sona ermesiyle ilgili olarak ise iki temel görüş bulunmaktadır. Bunlardan ilki MS.375 yılında gerçekleşen Kavimler Göçü’nü İlk Çağ’ın sonu olarak kabul ederken; ikincisi ise bu tarihi MS.476 yılında Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı olarak ifade etmektedir.

İlk Çağ Özellikleri

Yazının icadı ile başlamış olan tarihi çağların ilki olan İlk Çağ özellikleri şu şekilde listelenebilir: