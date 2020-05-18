Ilısu Barajı'nda enerji üretimi yarın başlıyor

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Bölgenin kalkınması, vatandaşın refah seviyesinin yükseltilmesi, işsizliğin azaltılması için hazırlanan GAP Projesi kapsamında yapımı tamamlanan barajlar sayesinde bereketli topraklar suya kavuşturulurken, üretilen enerjiyle de ülke ekonomisine büyük katkı sunuluyor.Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan, başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak Ilısu Barajı'nda su tutma çalışmalarında da sona gelindi.Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı Ilısu'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği üzere 6 türbinden biri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda devreye alınıyor.Yarın gerçekleştirilecek törende, Ilısu Barajı ve HES'in ilk türbini devreye alınarak, enerji üretimine başlanacak.- Cizre Barajı'nın yapımına imkan sağlayacak8,5 milyar liraya mal olan baraj yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine yıllık 412 milyon dolar katkı sunacak. Ilısu Barajı aynı zamanda Cizre Barajı'nın yapımına da imkan sağlayacak.Tam kapasite faaliyete geçmesi halinde bölgede 4 bin kişiye istihdam sağlayacak Ilısu Barajı'nın tarım ve enerjiye yönelik bir proje olmasının yanı sıra bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimine de çok ciddi katkı sunması bekleniyor.TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 23 Nisan 2020'de Ilısu Barajı ve HES Projesi'nde ilk türbin test amaçlı döndürülmüştü.