Sessiz Bir Yer 2 2021 - (A Quiet Place: Part II)

Filmin ilk serisinde Abbot ailesinin yaratıklarla mücadelesi izlenmişti. İkinci partta ise eşini kaybeden Evelyn'in çocuklarını korumak için savaş vermesi konu alınıyor. Çocuklarını korumak için her şeyi yapan Evelyn, her gün radyodan yayınlanan ‘Beyond The Sea’ adlı şarkının şifreli bir mesaj olduğunu düşünüyor ve mesajın kaynağına ulaşmak için harekete geçmek istiyor.