İlhan Şeşen kimdir, hastalığı nedir? Ünlü sanatçı İlhan Şeşen'den üzücü haber...
Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli şarkıcılardan biri olan İlhan Şeşen'den üzücü haber... Manisa doğumlu ünlü sanatçının sağlığı ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. İşte, 75 yaşındaki Şeşen'in son durumuna ilişkin bilgiler ve hayat hikayesinden satırbaşları...
- 1
1983 yılında kurulan Grup Gündoğarken ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ve Ellerimde Çiçekler, Sarılınca Sana, Neler Oluyor Bize gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakalayan İlhan Şeşen; hayranlarını üzen bir hastalık haberiyle gündeme geldi. İşte, ayrıntılar...
- 2
İLHAN ŞEŞEN'İN HASTALIĞI NEDİR?
Hürriyet'in haberine göre; bir süredir Bodrum'da hayatını sürdüren İlhan Şeşen, akciğer kanserine yakalandı.
İstanbul'da tedavi gören Şeşen'in tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtildi. 2. kez kansere yakalanan İlhan Şeşen, gördüğü tedaviyle hastalığı yenmişti.
- 3
İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?
İlhan Şeşen 18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Müzisyen, şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen bugün 73 yaşındadır.
18 Haziran 1948'de Manisa'da doğdu. 1968’de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında "Kavga" adındaki 45liğini piyasaya sundu. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.
-
- 4
1994 yılında “Aşk Haklı” isimli ilk solo albümünü çıkardı. TRT’de “Gençler Haklı” ve 1995 yılında bir özel kanalda “Arka Pencere” adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. “Amcam Burada” adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan "Neler Oluyor Bize?"yi yayınladı.
Ardından 2003 yılında "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde TRT ekranlarında gösterilen Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004 yılında ATV ekranlarında gösterilen Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü "Aşk Yalan"ı çıkardı. 2007 yılında Kanal D'de perşembe akşamları gösterilen Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılı Ağustos ayında Star TV'de başlayan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.
- 5
Ayşegül Aldinç'in “Farketmez”, Nükhet Duru'nun “Aşık Oluyorum Eyvah”, Leman Sam'ın “Rüzgâr” ve “Ayrılığa Dayanamam”, İzel-Ercan'ın “Geri Dön”, Kerim Tekin'in “Yine Beni Sev”, Metiner'in “Gördüğüme Sevindim”, Yonca Lodi'nin “Aşk Layık Olanda Kalmalı” ve “Fal”, Kenan Doğulu'nun “Ellerimde Çiçekler” şarkıları Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği başlıca şarkılardır.
2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği saygı albümü Hediyem yayımlandı. 2017'den beri Sunay Akın’la birlikte “Aşk Şarkıları ve Öyküler” isimli gösteride sahne alıyor. Şeşen, 2019 yılında ise “Hayatım Hikaye” isimli ilk kitabını yazdı.