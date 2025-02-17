İlhan Palut: Galatasaray 2. yarıda sistemi değiştirdi
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-1 yenildikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray, 2. yarıda sistemi değiştirdi" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşmayı değerlendirdi.
"GALATASARAY 2. YARIDA SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ"
Galatasaray'ın formasyonu değiştirmesine vurgu yapan Palut, "İlk yarı istediklerimizi sahaya yansıtabildik. İkinci yarı Galatasaray sistemi değiştirdi ve erken bir gol buldu. Buna reaksiyon gösterdik, geri adım atmadan 1-1 yaptık." dedi.
"KAYBETMEYİ HAKETMEDİK, ÜZGÜNÜZ"
İlhan Palut, "Lemina orta sahaya gelip, Sara'nın öne geçmesiyle birlikte Galatasaray sahada olgunlaştı ve zor top kaybetti. Bu bizi bir bölüm geri itti. Olmaması gereken kornerlere sebebiyet verdik ve bir kornerden geriye düştük. Oyuncularım istediğimi yaptı, kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maçı daha kaybediyoruz, üzgünüz. Kazanmayı, en azından puan almayı isterdik. Galatasaray'ı tebrik ederim." sözlerini sarf etti.