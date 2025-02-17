İlhan Palut: Galatasaray 2. yarıda sistemi değiştirdi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşmayı değerlendirdi.

"KAYBETMEYİ HAKETMEDİK, ÜZGÜNÜZ"

İlhan Palut, "Lemina orta sahaya gelip, Sara'nın öne geçmesiyle birlikte Galatasaray sahada olgunlaştı ve zor top kaybetti. Bu bizi bir bölüm geri itti. Olmaması gereken kornerlere sebebiyet verdik ve bir kornerden geriye düştük. Oyuncularım istediğimi yaptı, kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maçı daha kaybediyoruz, üzgünüz. Kazanmayı, en azından puan almayı isterdik. Galatasaray'ı tebrik ederim." sözlerini sarf etti.