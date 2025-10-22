Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: Beraberliği işaret eden bir oyundu - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: Beraberliği işaret eden bir oyundu

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir karşılaşmasının ardından, "Bu maçın geneline baktığımız zaman beraberliği işaret eden bir oyundu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 23:48 Güncelleme: 22.10.2025 - 23:48
        "Beraberliği işaret eden bir oyundu"
        Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.

        Palut iki takımın da iyi mücadele ettiğini ancak oyunun beraberliği işaret ettiğini dile getirerek, "Puanımızdan memnun olmaksızın çıktığımız bir karşılaşma. En azından bu erteleme maçını alıp sıralamada kendimizi daha mutlu hissedebileceğimiz, en azından geçiş dönemi olarak bir konuma yükseltmek istediğimiz bir oyundu. Öyle baktık. İlk önce şunu söyleyeyim, genel manada dengeli bir maçtı. İlk yarı biraz daha bizim üstünlüğümüz var. İkinci yarı oyun koptu, bloklar çok kolay geçilmeye başlandı. Burada Başakşehir'in geçişten bulduğu 1-2 pozisyon oldu. Bir takım yenilmeyi hak etmez, bir takım şansı yanında olduğu için 3 puan alabilir. Ama bu maçın geneline baktığımız zaman beraberlik, beraberliği işaret eden bir oyundu. Öyle de bitti. Kazanmak istiyorduk, oyuncularım elinden geleni yaptı. Çok yakın zamanda zor bir maç oynadılar. Büyük efor sarf ettiler. Buna rağmen ben ellerinden geleni yaptıklarını gördüm. Onlara teşekkür ediyorum. Başakşehir takımı da iyi mücadele etti. Onları da tebrik ediyorum. Kazanmak istiyorduk, olmadı. Onun içinde üzgünüz" ifadelerini kullandı.

        "BELKİ BU KURALIN GÖZDEN GEÇİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Erteleme maçlarında sahaya çıkartılamayan oyuncuların eksikliğinin bir dezavantaj olduğuna ve bu kuralın bir daha gözden geçilmesi gerektiğine değinen Palut, "Rakibimizin Avrupa maçı vardı, ondan dolayı maç ertelendi. Öteki yandan baktığınız zaman biz Samsunspor maçı öncesi neden hafta içi bir maç daha oynayalım. Evet, bahanesi değil. Oyuncularım iyi mücadele etti. Bazı oyuncuları kullanamadık. Başakşehir bu anlamda daha geniş bir kadroya sahip oldu bu maçla alakalı bizim için. Maçın ertelenmesini isteyen tarafın bugün itibarıyla aslında daha avantajlı olduğu bir durum vardı. Ama bu bir kuraldır, yapacak bir şey yok. Belki bu kuralın gözden geçirileceğini düşünüyorum. Yani bugün Başakşehir, yarın başka bir takım. Takımların o gün elinde güç varsa bunu kullanabilsinler. Sonuçta herkesin oyuncusu şu anda kendi oyuncusu. Beraber idman yapıyoruz, maçları oynadık. Bu anlamda bence gözden geçirilmesi gereken bir durum. Bugün için bizim elimiz biraz daha daraldı rakibinize göre. Özellikle ofansif hamleler anlamında. Ama dediğim gibi bu bir bahane değil. Kural kuraldır. Önceden belli. Maçın sonucunda ne olurdu derseniz, onu bilemiyorum. Ama biz o zamanda kendimizi hazır hissediyorduk çünkü bu fırsatçılık olarak algılanmasın. Başakşehir'in de iki tane play-off maçı arasındaki bir maç olacaktı. Bu onlar için daha zor bir ortam olacaktı" diye konuştu.

        "BENİM DİYECEĞİM NE OLABİLİR? HAKLILAR"

        Karşılaşmanın son dakikalarında başlayan taraftarların istifa çağrıları hakkında da konuşan Palut, "Taraftar çok alkışladı beni, bugün de protesto ediyorlar ve haklılar. Taraftar her zaman haklıdır. Hatta bugün de dahil olmak üzere hiçbir negatif bir söz söylemeden, takım niye oynamıyor, evine git, istifa et tarzı şeyler söylediler. 3 hafta önce de söylemiştim, bugün de taraftarımız haklıdır demiştim. O günde söyledim, tepkilerini tabii ki bana gösterecekler. 85 dakika takımlarını desteklediler, baktılar gol gelmiyor, oyundan da kısmen memnun olmamış olacaklar ki bana bağırdılar. Ama benim diyeceğim ne olabilir? Haklılar. Ben bütün bu protestoları, taraftardan gelen protestoları üzerime alıyorum. 3 hafta önce de bunu söyledim" şeklinde konuştu.

