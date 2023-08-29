İlginç protesto! Karada bulamadı, havada aradı

REKLAM advertisement1

Trabzon'un Araklı ilçesinin Yiğitözü Mahallesi'nde yaşayan Muhittin Akbaş, evlenmek için uzun bir süredir gelin adayı aradığını ancak aradığı gelin adaylarının ekonomik olarak kendisini zorlayacaklar taleplerde bulunduğunu söyledi.

Gelin adaylarının evlenmeden ev-araba gibi taleplerinin kendisi gibi Türkiye’de yaşayan bir çok gencin karşılamasının bu ekonomik şartlarda mümkün olmadığını belirten Akbaş, bunu kendine has bir üslupla protesto ettiğini söyledi.

Akbaş, kuzeninin Uzungöl’de turistlere yamaç paraşütü hizmeti verdiğini belirterek “Ben de düşündüm taşındım, benim gibi bir çok gencin içinde bulunduğu durumu göstermek ve sesimizi duyurmak için ‘Karada bulamadık, havada arayruk’ pankartı hazırlayarak gökyüzünde bunu açtım. Sosyal medyada da bunu paylaştım. Bu baya bir ses getirdi, görüp arayanlar, tebrik edenler oldu” dedi.

Akbaş, evlilik öncesi damat adaylarından istenenlerin bu ülkenin kanayan bir yarası olduğunu belirterek “Ülkenin bu kanayan yarasına bir mizah anlayışı getirmek istedim. Malum yaşadığımız dünyada evlenecek bayan bulamayınca uzaya da bir mesaj gönderelim dedik. Kara da bulamadık havada arıyoruz. Temennimiz insanlar yuva kurmayı bu kadar zor hale ulaşılmaz hale getirmemelidir. Evlenecek kişilere yardımcı olunmalı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.