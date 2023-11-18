DÜNYANIN EN ÇİRKİN BALIĞI - DAMLA BALIĞI

Dünyanın en çirkin hayvanı ve balığı olarak bilinen Damla balığının bir diğer ismi Psychrolutes Marcidus. Damla balığı, okyanusun 600 ila 2.000 metre derinliklerinde yaşar. Akışkan ve sıvıyı andıran bir görüntüsü ile dikkat çeker. Bu görünümü, yaşadığı derin suların basıncına uyum sağlamasına yardımcı olur.

Damla balığı, yaklaşık 30 cm uzunluğa kadar büyüyebilir. Vücudu, jelatinimsi bir dokuya sahiptir. Bu doku, ona denizin derinliklerinde yüzerken hareket etmesini kolaylaştırır. Damla balığının gözleri, büyük ve yuvarlaktır. Bu gözler, karanlıkta görmesine yardımcı olur.