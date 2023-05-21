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Haberler Sağlık İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Hatay'da Defne Devlet Hastanesi... - Haberler

Hatay'da inşa edilen Defne Devlet Hastanesi açıldı

Depremin vurduğu Hatay'da inşa edilen Defne Devlet Hastanesi açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Hatay'da yaptığı açıklamada, "Muhalefetin diline doladığı Defne hastanemizi bugün açıyoruz. Bakınız bu hastaneye elimizi attığımız zaman muhalefet '3 ayda hastane mi yapılırmış' dedi. Bunlar zavallı. Biz Covid döneminde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda 1006 odalı Murat Dilmener Hastanesini yaptık. Aynısı Anadolu Yakası'nda Pakize Öz hastanesini yaptık" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu arada aramızda kalsın Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz" ifadelerini kullandı. 300 yatak kapasiteli hastaneye giden Koca, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı

Giriş: 21.05.2023 - 14:40 | Güncelleme: ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Hatay'da Defne Devlet Hastanesi... - Haberler
HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve bugün açılışı gerçekleştirilen Defne Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan programla bugün açılışı gerçekleştirilen 300 yatak kapasiteli Defne Devlet Hastanesi'ne giden Koca, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Hastane temel atma t&ouml;reninde bu g&ouml;r&uuml;nt&uuml; ile tartışmalara konu olmuştu
Hastane temel atma töreninde bu görüntü ile tartışmalara konu olmuştu

Öte yandan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu arada aramızda kalsın Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEFNE DEVLET HASTANESİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Hatay'da yaptığı açıklamada, "Muhalefetin diline doladığı Defne Hastanemizi de bugün açıyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları kaydetti: "Defne'deki hastanemizin inşallah açılışını yapacağız. Bakınız bu hastaneye elimizi attığımız zaman muhalefet '3 ayda hastane mi yapılırmış' dedi. Bunlar zavallı. Biz Covid döneminde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda 1006 odalı Murat Dilmener Hastanesini yaptık. Aynısı Anadolu Yakası'nda Pakize Öz hastanesini yaptık."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi binasının A bloğu yerle bir olmuştu. İçerisinde cerrahi yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve dahili yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu blokta çok sayıda kişi enkaz altında kalmıştı


İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN PAYLAŞIM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boş araziye beton döküp, temel atma töreni yaptılar' şeklinde 7/24 dezenformasyon ürettikleri Defne Devlet Hastanesi, vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bugün, hedeflendiği gibi 60 günde tamamlanan ve tüm branşlarda hizmet verecek olan Defne Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunacak" açıklamasında bulundu. Ağır çelik kullanılarak inşa edilen ‘Defne Devlet Hastanesi’nin 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunuyor. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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