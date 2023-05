Konya Belediyemize teşekkür ediyorum, AFAD aynı şekilde burada seferberliğini yaptı. Arama kurtarma, yardım, destek, yeniden inşa çalışmalarımızla depremzedelerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. Bakanlarımız haftalar boyunca bu sahadan ayrılmadılar. Milletvekillerimiz, kurum yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız 7/24 esasına göre çalıştılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Defne Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katılan Erdoğan, "Bir fotoğraf karesi üzerinden tezvirat üretenlerin daha sonraki günlerde işin nasıl yürüdüğüne dair tek kelime ettiklerini göremedim. Türk siyasetinin, Türk muhalefetinin hastalığı işte budur. Hanımefendi genel başkanı olduğun partiden bir milletvekilinin sözleri bu. Bak eser burada. Fiziken bu engellemeyi başaramadığında iftira, çamur atarak yapılan işi değersizleştirmeye çalışır. Atalar ne diyor; at binenin, kılıç kuşananın diyor."

Peki Bay Bay Kemal'e verilen 90,5. 8,5 nire, 90.5 nire? Biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz. Burada bir deprem yaşadık. Bu ülkede Cumhurbaşkanı eğer bensem biz bu yatırımı yapmak zorundayız dedik ve talimatı verdik. Çünkü biz yaradanı yaradandan ötürü sevdik.

Ayrım yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Tayyip Erdoğan böyle tanındı böyle tanınacak. Bunun aksini ispat mümkün değil. Hatay'da değişimlerle beraber 650 bin görevli ve gönüllümüz deprem bölgesinde canla başla hizmet etti. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan tüm Türk Cumhuriyetlerine 100 milyonlarca kardeşimizin duasını, desteğini hep yanımızda hissettik.

"DEPREMZEDELERİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADIK"

Biz de bu süreçte depremzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Ramazan-ı Şerif boyunca iftarlarımızı deprem bölgemizde, depremzedelerimizle birlikte yaptık. Yapımı tamamlanan köy evlerinin bir kısmının teslimatını gerçekleştirerek Cumhur İttifakı olarak bu teslimatı yaptık, depremzedelerimizin bayram sevincini yaşadık.

Atılan her adımı, yapılan her işi, karşılaşılan her sorunu bizzat takip ettik. Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'ı, az önce söylediğim gibi Konya'ya zimmetlemiştik.

Sağ olsunlar belediyelerimiz aşevlerinden, çadır ve konteyner kent kurulumuna kadar her ihtiyacınızda sizlere destek verdiler. Başkaları gibi buralara poz vermeye, yıkıntılar önünde siyasi nutuk atmaya gelmediler. Sadece hakkın ve halkın rızasını gözeterek, sağ elin verdiğini sol ele duyurmadan gece gündüz koşturdular. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum.

"KONUTLARIN İNŞASI DEVAM EDİYOR"

Söz verdiğimiz üzere bölgede 112 binden fazla konteynerin kurulumunu gerçekleştirdik. 13 bine yakın iş yerimizi faaliyete geçirdik. Konutların inşası için ilk kazmayı vurmuştuk. Şu anda kalıcı konutların inşaatı devam ediyor. İnşallah bunları Eylül Ekim'e kadar bitirmenin gayreti içerisindeyiz.

Bu arada Antakya Küçük Sanayi Sitemizi yeniden inşa edip orayı da ayağa kaldıracağız. Bu konuda inşallah bu beklenti içerisinde olanlar herhangi bir endişe taşımasınlar. Ülkemiz genelinde 130 bin konut 36 bin köy evi 5 bin ahır olmak üzere bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Hatay'da 27 bin konut, 7 bine köy evi, 700'e yakın ahırın yapımına başladık. Toplam 251 bine yakın afet konutu inşa edeceğiz. Muhalefetin diline doladığı Defne Hastanemizi de bugün açıyoruz.

28 Mayıs'ta da kim yapacak? Siz yapacaksınız inşallah. Sandıkta bunlara haddini bildirmeye hazır mıyız? Bunları emekli etmeye hazır mıyız?

"NE SÖZ VERDİYSEK TEK TEK YERİNE GETİRİYORUZ"

Ne söz verdiysek hamdolsun tek tek yerine getiriyoruz. Hatay'la birlikte diğer deprem illerimize de mahcup olmayacağız. Evi orta hasarlı olan vatandaşlarımız için de yeni konutlar yapacağız. Amacımız 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek olacaktır. Destek ve dualarınızla inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız.

Bugün varız ama yarın ne olacağımızı sadece Rabbimiz bilir. bizim yegane gayemiz emri hak vaki olmadan sizlere en güzel şekilde hizmet etmek, milletimizin duasını almaktır.

Milletimize bir Tayyip Erdoğan vardı, dürüst adamdı, çalışkan adamdı, mert adamdı, yürekli adamdı Allah ondan razı olsun dedirtebilmektir. Bunun dışında da bir hırsımız, şevkimiz, peşinden koştuğumuz hedefimiz yoktur.

"HATAY'DAN BU DEFA ÇOK FARKLI BİR OY BEKLİYORUZ"

Bugüne kadar sizlere karşı hep samimi davrandık, gönlümüzden ne geçiyorsa dilimiz onu söyledi. Fikrimiz, düşüncemiz ne ise zikrimiz o olmadı. Yalanla yatıp, yalanla kalkanlardan olmadık. Önce milletimizin önüne karnemizi koyduk, sonra projelerimiz için desteğini istedik.

Talimatı Kandil'deki teröristlerden almadık. Bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor, teröristlerden alıyor. Teröristlerle el ele kol kola dolaşan bir Bay Bay Kemal var mı? Bu teröristlerle el ele kol kola dolaşanlardan benim ülkeme fayda olur mu? Öyle ise 28 Mayıs'ta bunlara gereken dersi, cevabı vermek için şu 1 hafta için durmadan, usanmadan çalışıyor muyuz? Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz.

"BİZ AİLENİN KUTSİYETİNE İNANIYORUZ"

Milletimizin karşısına yüzümüze yansıyan samimiyetimizle çıktık. Muhalefete diyoruz ki; siz de aynısını yapın. Önümüzdeki 5 sene boyunca yapacaklarımızı tek tek anlattık. Aile ve Gençlik Bankamızın kurulmasıyla gençlerimizin evliliğinin önünü açacağız. Bu CHP, LGBT'ci midir, yanındaki HDP, LGBT'ci midir, İYİ Parti LGBT'ci midir? Yanındakiler de öyle mi? AK Parti'ye, MHP'ye, Yeniden Refah'a Cumhur İttifakı'na LGBT'ye sızabilir mi?

Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. İnşallah seçimden sonra ilk işlerimizden bir tanesi aile kurumumuzu anayasal bir zemine oturtmak. Petrol, doğalgaz ve nükleer başta olmak üzere enerji alanındaki hamlelerimizi biliyoruz. Ücretsiz doğalgaz başlattık mı? 1 yıl boyunca yüzde 25'i doğalgaz ücretsiz olmak üzere halkımıza vereceğimizi müjdeledik mi? Gabar'da petrolü bulduk mu? Teröristlerden orayı arındırmasaydık Gabar'da bu petrolü çıkarabilir miydik?

"SİZİN HER MESELENİZ BİZİM DE MESELEMİZDİR"

Sizlerden gayret istiyorum. Bu hafta sonuna kadar diyorum ki, gümbür gümbür çalışalım, Pazar akşamını Pazartesi'ye mutlu bir şekilde bağlayalım.