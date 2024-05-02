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        Haberler Gündem İletişim Başkanı Altun, Beşiktaş'taki yangında ölen 29 işçiyi andı

        İletişim Başkanı Altun, Beşiktaş'taki yangında ölen 29 işçiyi andı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2 Nisan'da Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi andı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın 29 işçinin anısına hazırladığı şarkıya da yer verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 00:31 Güncelleme: 02.05.2024 - 00:34
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        Altun, Beşiktaş'taki yangında ölen 29 işçiyi andı
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        Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Gayrettepe'de gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

        AA'nın haberine göre; Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın 29 işçinin anısına hazırladığı şarkıyı da paylaştı.

        Beşiktaş'ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

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        #Son dakika haberler
        #Fahrettin Altun
        #beşiktaş
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