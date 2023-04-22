Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, 26 maçın tamamını kazanarak normal sezonun lideri oldu. Bu sezon genç bir kadroyla ligde yer alan ve daha önce küme düşmesi kesinleşen İlbank ise sezonu puan alamadan tamamladı.

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