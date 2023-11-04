İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den ilk paylaşım
Yeni bir aşka yelken açan İlayda Alişan ile sevgilisi Oğulcan Engin, birlikteliklerini sosyal medyaya taşıdı. Çift, objektif karşısına geçti
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Mart ayında Miray Daner'den ayrılan Oğulcan Engin, gönlünü yine bir oyuncu olan İlayda Alişan'a kaptırmıştı.
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Çiçeği burnunda aşıklar, ilk kez haziran ayında birlikte Nişantaşı'nda görülmüştü.
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İLK PAYLAŞIM
İlişkilerini sürdüren ikili, aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Alişan, sevgilisine sarılırken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
İlayda Alişan, siyah-beyaz filtreli bu fotoğrafı kalp emojileriyle yayınlayarak mutluluklarını gözler önüne serdi. Ayrıca Oğulcan Engin de aynı kareye sosyal medya hesabında yer verdi.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram
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