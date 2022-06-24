İlave tediye ne zaman ödenecek? 2022 İlave tediye ödeme tarihi açıklandı! İlave tediye ne demek?

İlave tediye ödemeleri bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanıyor. Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 28 Ocak'ta diğer yarısı da 29 Nisan'da verileceği duyurulmuştu. Peki İlave tediye ne zaman ödenecek? İşte yanıtı...

ÖDEME TARİHLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriye göre Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022 tarihinde diğer yarısının ise 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesini; Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir denildi.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.