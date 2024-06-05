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        Haberler Gündem 3. Sayfa Seda Ergül'ü ilan-ı aşk ettikten 1 gün sonra öldüren Yaşar Ergül'e istenen ceza belli oldu - Adana haberleri | Son dakika haberleri

        İlan-ı aşk ettikten 1 gün sonra katletmişti! İşte emekli astsubaya istenen ceza!

        Adana'da, "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta kesip, doğum gününü kutladığı eşi, 35 yaşındaki Seda Ergül'ü, 1 gün sonra öldüren emekli astsubay 53 yaşındaki Yaşar Ergül için istenen ceza açıklandı. Ergül için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:21
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        İlan-ı aşk ettikten 1 gün sonra katletmişti! İstenen ceza belli oldu!
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        Adana'nın Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda oturan emekli astsubay Yaşar Ergül (53), 26 Ekim 2023'te eşi Seda Ergül'e (35) hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi.

        ÇİFT ARASINDA ARAÇ TARTIŞMASI YAŞANDI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; Seda Ergül ile Yaşar Ergül arasında 'araç' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        ÜÇ ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

        Tartışmanın büyümesi ile Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözü önünde 10 yıllık eşine tabancayla ateş açtı. Seda Ergül hayatını kaybetti, Yaşar Ergül gözaltına alınıp, tutuklandı.

        BİR GÜN ÖNCE İLAN-I AŞK ETMİŞTİ

        Diğer yandan Seda Ergül'ün cinayetten bir önce doğum günü olduğu, Yaşar Ergül'ün de eşine "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta keserek sürpriz kutlama yaptığı ortaya çıktı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Yaşar Ergül hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan iddianame hazırladı. Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        "SİLAHIMI ÖLDÜRMEK KASTIYLA DOĞRULTMADIM"

        İddianamede, Yaşar Ergül'ün savunmasına da yer verildi. Ergül, eşinin çocukları bahane ederek 2 aydır kendisiyle yatmadığını iddia ederek, "Olay günü, eşim birlikte terziye gitmemizi söyledi. İşten ne zaman çıkacağımı bilmediğim için dolmuşa binerek terziye gitmesini söyledim.

        Tartışma çıktı, tabancamı çıkartıp, korkutmak amacıyla eşime doğrulttum. Eşimin silahı çekiştirmesi sonucu silah ateş aldı ve eşime isabet eti. Silahımı, eşimi öldürmek kastıyla doğrultmadım" dedi.

        Vahşetten 24 saat önce doğum günü pastalı ilan-ı aşk!
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        #adana
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