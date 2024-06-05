Adana'nın Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda oturan emekli astsubay Yaşar Ergül (53), 26 Ekim 2023'te eşi Seda Ergül'e (35) hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi.

BİR GÜN ÖNCE İLAN-I AŞK ETMİŞTİ

Diğer yandan Seda Ergül'ün cinayetten bir önce doğum günü olduğu, Yaşar Ergül'ün de eşine "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta keserek sürpriz kutlama yaptığı ortaya çıktı.