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Adana'da, tüyler ürperten olay, dün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki Öz Mehtap Apartmanı'nda meydana geldi.

ARAÇLA ŞEHİR DIŞINA ÇIKACAĞINI SÖYLEDİ DHA'da yer alan habere göre emekli astsubay Yaşar Ergül (53), eşi Seda Ergül'e (25) hafif ticari aracı ile şehir dışında çıkacağını söyledi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI Seda Ergül'ün iddiaya göre; aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı.

ÜÇ ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE VURDU Tartışmanın büyümesiyle Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşini tabancayla göğsünden vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ Kanlar içinde kalan Seda Ergül hayatını kaybetti, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Haberi alan Seda Ergül'ün yakınları, apartmanın önüne gelerek gözyaşı döktü. Baba Hacı Ömer Güveloğlu, "Yaşar, senin kanını içeceğim. Benim tek kızım, tek göz ağrımdı. Niye aldın onu benden? Kızım senin yaşayacağın çok yaşın vardı, niye öldün?" diyerek sinir krizi geçirdi.

BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ İlk evliliğinden de bir kızı olan 4 çocuk annesi Seda Ergül'ün, cinayetten bir gün önce doğum günü olduğu ortaya çıktı.

"SENİ DAHA NE KADAR ÇOK SEVEBİLİRİM" Yaşar Ergül'ün eşi için üzerinde, "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta yaptırdığı belirtildi. Çiftin çocukları ile doğum günü kutlaması yaptığı da öğrenildi.

ZANLININ SORGUSU SÜRÜYOR Öte yandan gözaltına alınan Yaşar Ergül'ün, emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet! Haberi Görüntüle