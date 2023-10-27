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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Vahşetten 24 saat önce doğum günü pastalı ilan-ı aşk! - Adana haberleri

        Vahşetten 24 saat önce doğum günü pastalı ilan-ı aşk!

        Adana'da, emekli astsubay olan eşi 53 yaşındaki Yaşar Ergül tarafından öldürülen 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Seda Ergül'ün, cinayetten bir gün önce doğum günü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan katil zanlısı Yaşar Ergül'ün eşi için üzerinde, "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta yaptırdığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:18 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:18
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        Vahşetten 24 saat önce doğum günü pastalı ilan-ı aşk!
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        Adana'da, tüyler ürperten olay, dün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki Öz Mehtap Apartmanı'nda meydana geldi.

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        ARAÇLA ŞEHİR DIŞINA ÇIKACAĞINI SÖYLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre emekli astsubay Yaşar Ergül (53), eşi Seda Ergül'e (25) hafif ticari aracı ile şehir dışında çıkacağını söyledi.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        Seda Ergül'ün iddiaya göre; aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı.

        ÜÇ ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE VURDU

        Tartışmanın büyümesiyle Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşini tabancayla göğsünden vurdu.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Kanlar içinde kalan Seda Ergül hayatını kaybetti, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

        BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Haberi alan Seda Ergül'ün yakınları, apartmanın önüne gelerek gözyaşı döktü. Baba Hacı Ömer Güveloğlu, "Yaşar, senin kanını içeceğim. Benim tek kızım, tek göz ağrımdı. Niye aldın onu benden? Kızım senin yaşayacağın çok yaşın vardı, niye öldün?" diyerek sinir krizi geçirdi.

        BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

        İlk evliliğinden de bir kızı olan 4 çocuk annesi Seda Ergül'ün, cinayetten bir gün önce doğum günü olduğu ortaya çıktı.

        "SENİ DAHA NE KADAR ÇOK SEVEBİLİRİM"

        Yaşar Ergül'ün eşi için üzerinde, "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazılı pasta yaptırdığı belirtildi. Çiftin çocukları ile doğum günü kutlaması yaptığı da öğrenildi.

        ZANLININ SORGUSU SÜRÜYOR

        Öte yandan gözaltına alınan Yaşar Ergül'ün, emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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