Adana'da kan donduran olay, saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda meydana geldi.

Seda Ergül'ün, iddiaya göre aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine tabancayla ateş açtı.

"TEK GÖZ AĞRIMDI"

Haberi alan Seda Ergül'ün yakınları, apartmanın önüne gelerek gözyaşı döktü. Baba Hacı Ömer Güveloğlu, "Yaşar, senin kanını içeceğim. Benim tek kızım, tek göz ağrımdı. Niye aldın onu benden? Kızım senin yaşayacağın çok yaşın vardı, niye öldün?" diyerek sinir krizi geçirdi.