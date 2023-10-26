Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
Adana'da, emekli astsubay 53 yaşındaki Yaşar Ergül, tartıştığı eşi 35 yaşındaki Seda Ergül'ü 3 çocuğunun gözü önünde tabanca ile vurarak öldürdü. Haberi alan Seda Ergül'ün yakınları, apartmanın önüne gelerek gözyaşı döktü
Adana'da kan donduran olay, saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda meydana geldi.
ŞEHİR DIŞINA ÇIKACAĞINI SÖYLEDİ
DHA'da yer alan habere göre emekli astsubay Yaşar Ergül (53), eşi Seda Ergül'e (35) hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi.
ARACIN LAZIM OLDUĞUNU İFADE ETTİ
Seda Ergül'ün, iddiaya göre aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine tabancayla ateş açtı.
KADIN YERE YIĞILDI
Silahtan çıkan kurşunlarla göğsünden yaralanan Ergül, kanlar içinde yere yığıldı. Yaşar Ergül ise çocuklarını da evde bırakıp, kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Seda Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
"TEK GÖZ AĞRIMDI"
Haberi alan Seda Ergül'ün yakınları, apartmanın önüne gelerek gözyaşı döktü. Baba Hacı Ömer Güveloğlu, "Yaşar, senin kanını içeceğim. Benim tek kızım, tek göz ağrımdı. Niye aldın onu benden? Kızım senin yaşayacağın çok yaşın vardı, niye öldün?" diyerek sinir krizi geçirdi.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Kaçan Yaşar Ergül ise polis ekiplerince eve yakın bir sokakta yürürken yakalandı. Çiftin çocukları Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, savcının ifadelerini alacağı öğrenildi.