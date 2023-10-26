Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Adana'da emekli astsubay çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü!

        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!

        Adana'da, emekli astsubay 53 yaşındaki Yaşar Ergül, tartıştığı eşi 35 yaşındaki Seda Ergül'ü 3 çocuğunun gözü önünde tabanca ile vurarak öldürdü. Haberi alan Seda Ergül'ün yakınları, apartmanın önüne gelerek gözyaşı döktü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:56 Güncelleme: 27.10.2023 - 07:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da kan donduran olay, saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda meydana geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        ŞEHİR DIŞINA ÇIKACAĞINI SÖYLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre emekli astsubay Yaşar Ergül (53), eşi Seda Ergül'e (35) hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi.

        ARACIN LAZIM OLDUĞUNU İFADE ETTİ

        Seda Ergül'ün, iddiaya göre aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine tabancayla ateş açtı.

        KADIN YERE YIĞILDI

        Silahtan çıkan kurşunlarla göğsünden yaralanan Ergül, kanlar içinde yere yığıldı. Yaşar Ergül ise çocuklarını da evde bırakıp, kaçtı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Seda Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        "TEK GÖZ AĞRIMDI"

        Haberi alan Seda Ergül'ün yakınları, apartmanın önüne gelerek gözyaşı döktü. Baba Hacı Ömer Güveloğlu, "Yaşar, senin kanını içeceğim. Benim tek kızım, tek göz ağrımdı. Niye aldın onu benden? Kızım senin yaşayacağın çok yaşın vardı, niye öldün?" diyerek sinir krizi geçirdi.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Kaçan Yaşar Ergül ise polis ekiplerince eve yakın bir sokakta yürürken yakalandı. Çiftin çocukları Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, savcının ifadelerini alacağı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beşiktaş dondu kaldı!
        Beşiktaş dondu kaldı!
        Oğlu ile tartışan dini nikahlı kocasını öldürdü
        Oğlu ile tartışan dini nikahlı kocasını öldürdü
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü
        Otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        "Şapka çıkarılır!"
        "Şapka çıkarılır!"
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Arınma Gecesi
        Arınma Gecesi
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        Habertürk Anasayfa