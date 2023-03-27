İlahiyatçı Cemil Kılıç'a saldırıda 2 gözaltı daha

DHA

İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç'a evinin önündeki saldırıyla ilgili 2 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Böylece saldırıyla ilgili toplam gözaltı sayısı 3 oldu.

DHA'nın haberine göre İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin E.D., Y.G. ve R.B. olduğu tespit edilmiştir. R.B., 26 Mart'ta yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Y.G. ve E.D. ise bugün yakalanarak gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.

Cemil Kılıç geçtiğimiz cumartesi günü Gaziosmanpaşa'daki evinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaralanmıştı.