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İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç'a saldırıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç'a yönelik saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce bir kişinin yakalandığı olayda iki şüpheli daha gözaltına alındı

Giriş: 27.03.2023 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
İlahiyatçı Cemil Kılıç'a saldırıda son dakika gelişmesi: Gözaltı sayısı 3'e çıktı ve... - Haberler
İlahiyatçı Cemil Kılıç'a saldırıda 2 gözaltı daha
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DHA

İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç'a evinin önündeki saldırıyla ilgili 2 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Böylece saldırıyla ilgili toplam gözaltı sayısı 3 oldu.

DHA'nın haberine göre İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin E.D., Y.G. ve R.B. olduğu tespit edilmiştir. R.B., 26 Mart'ta yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Y.G. ve E.D. ise bugün yakalanarak gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.

Cemil Kılıç geçtiğimiz cumartesi günü Gaziosmanpaşa'daki evinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaralanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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