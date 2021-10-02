İl il risk haritası 18-24 Eylül 2021! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda haftalık vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca, "18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

Bakan Koca, "18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" dedi.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYILARI

İl Adı Sayı Adana 148,67 Adıyaman 267,37 Afyon 228,11 Ağrı 168,46 Aksaray 298,34 Amasya 212,82 Ankara 343,08 Antalya 47,29 Ardahan 103,99 Artvin 273,74 Aydın 45,48 Balıkesir 80,87 Bartın 223,64 Batman 205,07 Bayburt 393,11 Bilecik 259,70 Bingöl 280,73 Bitlis 182,91 Bolu 310,99 Burdur 111,95 Bursa 135,86 Çanakkale 88,08 Çankırı 244,25 Çorum 301,63 Denizli 96,36 Diyarbakır 154,48 Düzce 316,42 Edirne 82,40 Elazığ 416,18 Erzincan 400,97 Erzurum 290,53 Eskişehir 301,63 Gaziantep 214,88 Giresun 266,09 Gümüşhane 317,57 Hakkari 122,99 Hatay 157,90 Iğdır 115,74 Isparta 125,82 İstanbul 229,92 İzmir 49,58 Kahramanmaraş 202,37 Karabük 298,42 Karaman 399,73 Kars 169,17 Kastamonu 461,77 Kayseri 472,26 Kırıkkale 433,08 Kırklareli 82,10 Kırşehir 297,48 Kilis 309,54 Kocaeli 260,91 Konya 352,57 Kütahya 337,44 Malatya 485,64 Manisa 137,46 Mardin 138,76 Mersin 68,92 Muğla 43,17 Muş 234,97 Nevşehir 300,69 Niğde 327,84 Ordu 236,41 Osmaniye 166,62 Rize 476,25 Sakarya 307,58 Samsun 271,22 Siirt 74,91 Sinop 273,49 Sivas 394,72 Şanlıurfa 165,80 Şırnak 54,11 Tekirdağ 142,54 Tokat 377,85 Trabzon 538,61 Tunceli 149,80 Uşak 161,60 Van 46,81 Yalova 145,26 Yozgat 404,92 Zonguldak 361,63

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI