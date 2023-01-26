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Haberler Kültür-Sanat Sinema

İKSV Galaları 'Yaşamak'la devam ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları, 6 Şubat ve 7 Şubat’ta, Oliver Hermanus'un Kazuo Ishiguro'nun senaryosundan çektiği 'Living' (Yaşamak) filmi ile devam ediyor.

Giriş: 26.01.2023 - 04:54 | Güncelleme: ABONE OL
İKSV Galaları 'Yaşamak'la devam ediyor
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Akira Kurosawa'nın Ikiru filminin yeniden çevrimi olan ve 1950'lerde Londra'da geçen Yaşamak'ın senaryosunu Nobel ödüllü ünlü yazar Kazuo Ishiguro yazdı. Son derece duygusal ve dokunaklı yaklaşımıyla Yaşamak belediyede çalışan yaşlıca bir bürokratın hastalığı yüzünden hayatının kısa zaman sonra sona ereceğini öğrenişi ve ardından yaşama sevincini yeniden kazanmasını anlatıyor.

Yaşamak'ın dünya prömiyeri, 2022 Sundance Film Festivali'nde, uluslararası prömiyeri ise Venedik Film Festivali'nde yapıldı. Film, Medyada Hollywood Müziği Ödülleri'nde En İyi Bağımsız Film Müziği, Britanya Bağımsız Sinema Ödülleri'nde de En İyi Yapım tasarımı ödüllerini kazandı; ABD Ulusal Eleştiri Kurulu filmi yılın en iyi 10 bağımsız filmi arasında listeledi.
Başroldeki çok ödüllü İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu Bill Nighy'nin bu filmdeki performansı, kariyerinin zirvesi olarak övülüyor. Oscar, Satellite Ödülleri, Altın Küre'de aday gösterilen Bill Nighy'ye Los Angeles Eleştirmenler Derneği tarafından Aralık 2022'de En İyi Başrol Performansı Ödülü verildi.

Yaşamak'ın oyuncu kadrosunda Bill Nighy'nin yanı sıra Sex Education'dan Aimee Lou Wood, The Trial of the Chicago 7'den Alex Sharp, Mank'tan tanıdığımız Tom Burke, Adrian Rawlins, Zoe Boyle ve Hubert Burton yer alıyor.
Vizyona girişinden önce 6 Şubat ve 7 Şubat’ta yapılacak ön gösterimlerin biletleri 26 Ocak Perşembe Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışın ardından 27 Ocak Cuma günü Passo’da genel satışa açılıyor. Yaşamak 10 Şubat'ta ise tüm Türkiye'de vizyona girecek.

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