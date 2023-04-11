Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Müzik

İKSV Alt Kat’ta atölyeler başlıyor

Nisan-Haziran ve Eylül-Kasım aylarında İKSV Alt Kat’ta gerçekleştirilecek atölyelerde gençler, farklı disiplinlerde sanatsal üretim süreçlerini deneyimleyecek. 16-25 yaş arasındaki gençlere yönelik program için başvurular açıldı.

Giriş: 11.04.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
İKSV Alt Kat’ta atölyeler başlıyor
HABERTURK.COM

İKSV Alt Kat tarafından Paribu’nun desteğiyle hazırlanan “Sanatta Yaratıcı Bakışlar” programında, farklı disiplinlerden 6 sanatçının hazırladığı atölyeler yer alıyor. Her biri 4 hafta sürecek atölyelerde gençler; Tan Tunçağ ile elektronik müziğin tarihi, yapısı ve üretim teknikleri, Gökçe Uygun ile ses tasarımı ve sahne uygulamaları, Gökalp Gönen ile stop-motion animasyon film üretimi, Can Memişoğulları ile ses ve görsel kodlama, Selda Taşkın ile film kurgusu ve Alper Aydın ile arazi sanatı ve güncel sanat çalışmalarında bir araya gelecek.

16-25 yaş grubuna yönelik hazırlanan “Sanatta Yaratıcı Bakışlar” atölye programına katılmak isteyen gençler her atölye özelinde, ilgili formları doldurarak başvuru yapabilecekler.
Programda yer alan 6 atölyeye, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) işbirliğiyle deprem bölgesinden İstanbul’a gelen veya deprem bölgesinde gönüllü olarak görev alan gençlerin katılımı da teşvik edilecek.
İKSV Alt Kat’ta gerçekleştirilecek 4 atölyeye İstanbul’dan katılım mümkün olurken, çevrimiçi gerçekleştirilecek 2 atölyeye farklı şehirlerden de katılım sağlanabilecek.
19-21 yaş grubuna yönelik hazırlanan ve yürütücülüğünü müzisyen Tan Tunçağ’ın üstlendiği ilk atölyeye katılım için https://forms.gle/swq5UPNNuvFcjVVy8 linkinde yer alan formun doldurulması gerekiyor. 26 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 4 hafta sürecek atölye için son başvuru tarihi 17 Nisan.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Salt'ın 2023 programları
Salt'ın 2023 programları
'Mimarlığın Çuval Teorisi'
'Mimarlığın Çuval Teorisi'
Müziğin farklı tonları Salon İKSV'de
Müziğin farklı tonları Salon İKSV'de
“Kendi hayatlarında ölmemeye çalışan kadınların hikâyesi”
“Kendi hayatlarında ölmemeye çalışan kadınların hikâyesi”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.