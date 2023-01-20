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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. İkra isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

İKRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

İkra ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. İkra adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer İkra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

İKRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, İkra ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Muhammed'e inen ilk vahiy. Kiraya verme. Okutmak; "Oku" diye emretmek.

İKRA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

İkra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve İkra adını koymak caizdir.

İKRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de İkra ismini kullanan 20.397 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da İkra ismini kullanan 2.723 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da İkra ismini kullanan 1.819 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de İkra ismini kullanan 784 kişi bulunmaktadır.

İKRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

İkra ismindekilerin sanatsal yetenekleri azımsanmayacak derecede iyidir. Önsezileri oldukça kuvvetlidir. Yapacakları iş pür dikkat odaklanırlar. Motivasyonları olağan üstüdür. Yok sayılmayı sevmezler. Bu yüzden yok sayılmayacak ve hafife alınamayacak insanlardır; ancak kaygı ve tereddüt içinde sinirlenmeye ve şiddet göstermeye meyilli bireylerdir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk