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        Haberler Magazin İklim Tamkan: Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım

        Piyanist İklim Tamkan: Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım

        Piyanist İklim Tamkan, şiddet iddiaları sonrası ayrıldığı Fırat Tanış hakkında tehdit ve ısrarlı takip nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.02.2024 - 22:41 Güncelleme: 27.02.2024 - 22:41
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        İklim Tamkan: Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım
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        Piyanist İklim Tamkan, sosyal medya platformu X üzerinden bir süre önce ayrıldığı oyuncu Fırat Tanış hakkında bir açıklama yaptı.

        Tamkan, Tanış ile beraberliğini sonlandırdıktan sonra oyuncunun kendisini, ailesini ve yakınlarını “ağır psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalına soktuğunu” belirtti.

        Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Tamkan’ın yayımladığı açıklamanın tamamı şöyle:

        - "Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

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        "TARİFİ MÜMKÜN OLMAYAN YARALAR AÇTI"

        - Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür.

        - Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır.

        - Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım.

        "ŞİDDET ZİNCİRİNİ KIRMAYI SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUM"

        - İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu.

        - Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum.

        - Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

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        "KİŞİLİK HAKLARIMA AÇIKÇA SALDIRI"

        - Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir.

        - İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum.

        "HİÇ KORKMUYORUM"

        - Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum.

        - Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin günyüzüne çıkarılmasından ibarettir.-

        - Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır. Çünkü hiç korkmuyorum.”

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