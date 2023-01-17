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Haberler Dünya İklim aktivisti Greta Thunberg Almanya'da gözaltına alındı - Dünya haberleri

İklim aktivisti Greta Thunberg Almanya'da gözaltına alındı

Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevrecilere destek vermek için bölgeye giden iklim aktivisti Greta Thunberg, Alman polisi tarafından gözaltına alındı.

Giriş: 17.01.2023 - 23:07 | Güncelleme: ABONE OL
İklim aktivisti Greta Thunberg Almanya'da gözaltına alındı - Dünya haberleri
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Greta Thunberg, Luetzerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı protestolar sırasında diğer aktivistlerle birlikte gözaltına alındı.

Luetzerath'a yaklaşık 9 km uzaklıktaki Garzweiler 2'nin açık kömür madenindeki protesto gösterilerinde gözaltına alınan ve maden sahasına doğru yürürken polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalan Thunberg ile çevrecilerden oluşan grup, kimlik kontrolünün ardından polis tarafından bölgeden götürüldü.

Polis, gözaltına alınan Thunberg ve çevreci aktivistlerin yakın bir sürede salıverileceğini açıkladı.

Aachen polisi, grubun kimlik tespiti için gözaltında tutulduğunu belirtti.

Aktivistler, Almanya'nın artık linyit/kömür madenciliği yapmaması ve bunun yerine yenilenebilir enerjiyi genişletmeye odaklanması gerektiğini savunuyor.

Fotoğraf: AP

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