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        Haberler Gündem Eğitim İkizlerden biri LGS sınavında tam, diğeri 480 puan aldı - Haberler

        İkizlerden biri LGS sınavında tam, diğeri 480 puan aldı

        Esenyurt'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ikiz kardeşlerden biri tam, diğeri 480 puan aldı. İki kardeş, birbirlerini motive ederek sınava hazırlandıklarını anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:52 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:57
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        İkizlerden biri LGS sınavında tam, diğeri 480 puan aldı
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        Milli Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran'da düzenlenen sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, dereceye giren öğrenciler belli oldu.

        Esenyurt'taki Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisi Ulaş Güney Daşdemir, sınav sonuçlarına göre 90 sorunun tamamını, ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir ise 85 soruyu doğru cevapladı.

        İkiz kardeşler, okula gelerek başarılarını öğretmenleriyle kutladı.

        Ulaş Güney Daşdemir, gazetecilere, sene başından beri ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından motive edildiğini söyledi.

        Daşdemir, "İstanbul Erkek Lisesinde okumayı istiyorum. O okulda uygulanan bir program üzerinden yurt dışında okuma şansı oluyor. Almanya'da üniversite okumak istiyorum. Tıp veya mühendislik istiyorum" dedi.

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        Sınava çalıştığında uyguladığı metodu anlatan Daşdemir, "Odaklanma sürem çok değildi. Saatlerce çalışamıyordum. Sınava girecek öğrenciler, yarım saat çalışıp 5-10 dakika molayla çalışabilir. Düzenli ve programlı çalışmak çok önemli. Son dönemlere doğru gerideki konular unutulabiliyor. Bu yüzden tekrar yapmak ve iyi bir dershane seçimi de önemli" diye konuştu.

        DESTEK VE MOTİVASYON BAŞARI GETİRDİ

        480 puan alan Gözde Naz Daşdemir ise sınava hazırlanırken ikiz kardeşinin kendisini desteklediğini belirterek, "Özellikle yapamadığım sorularda ve konularda kardeşim bana çok yardımcı oldu. Yani birbirimize hem motivasyon açısından hem de konular açısından çok destek olduk" dedi.

        İkiz öğrencilerin annesi Şenay Daşdemir, çocuklarının sınavda başarılı olmak için çok sıkı çalıştıklarını ve bunun karşılığını aldıklarını söyledi.

        Anne Daşdemir, bundan sonraki hayatlarında da çocuklarının başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

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