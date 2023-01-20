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İkiz kardeşler çetesine ikinci dalga operasyonu! Lüks yerlerde tatil yapmışlar

Kurdukları yasa dışı bahis siteleri üzerinden 37 milyon haksız kazanç para kazanan ikiz kardeşlerin çetesine ikinci dalga operasyonu düzenlendi. İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Bir ay önce düzenlenen operasyonda çetenin lideri ikiz kardeşlerden R.T. tutuklanmıştı. K.T.'nin ise Makedonya’da çeteyi yönettiği ortaya çıktı. K.T. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı

Giriş: 20.01.2023 - 12:53 | Güncelleme: ABONE OL
İkiz kardeşler çetesinin lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktı!
İkiz kardeşler çetesinin lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktı!
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Yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ay önce R.T. ve K.T. adlı ikizlerin yönettiği çeteye yönelik operasyon düzenlemişti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, düzenlenen operasyonda R.T yakalanmış ve çetenin 37 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edilmişti.

ÇETE FAALİYETE GEÇTİ

Bu operasyonun ardından çete yöneticilerinden Makedonya’ya kaçan K.T.’nin yasa dışı bahis sitesi üzerinden yeniden faaliyetlere geçtiğini tespit eden İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İKİNCİ DALGA OPERASYONU DÜZENLENDİ

Çetenin toparlanarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığını tespit eden polis, soruşturmayı derinleştirdi. Çalışmalarda, çetenin yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka hesabı topladığını, ATM’lerde yasa dışı bahis sitelerine oynanan paraların çekildiği ve canlı destek yapıldığını belirledi. Elde edilen bilgilerin ardından 17 kişi tespit edildi. Çeteye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 KİŞİ YAKALANDI

İzmir merkezli, Diyarbakır, Van, Isparta ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda çetenin 2 üyesinin de yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Çeteyi yurt dışından yönettiği tespit edilen K.T. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İKİZLERİN TATİL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Düzenlenen operasyonlarda, çete üyelerinin kaldıkları evde kullandıkları dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonlarına el konuldu. El konulan bilgisayarlarda yasa dışı bahis sitelerinin açık olduğu ve çetenin çalışanlarının haftalık çalışma çizelgesini gösterir tablolar yer aldığı ortaya çıktı. Çetenin kullandığı hesaplara da ulaşıldı.

Ayrıca çete lideri ikiz kardeşler R.T. ile K.T.’nin lüks yerlerde tatil yaparken çekilmiş yeni fotoğrafları da ortaya çıktı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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