Direğe çarpıp, ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var
Eskişehir'de otomobil, tramvaylara elektrik akımını sağlayan katener direğine çarptı. Feci kazada ikiye bölünerek hurdaya dönen otomobilin sürücü hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi de yaralandı
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Eskişehir'de otomobilin tramvaylara elektrik akımını sağlayan katener direğine çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi, Yaşar Kemal Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Battal Berke Zegrek, kullandığı plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Savrulan otomobil tramvay yoluna girerek elektrik akımı sağlayan katener direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü.
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Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Battal Berke Zegrek, araçtaki arkadaşları Nurhan Sena Gümüş, Eren Yaşar ve Cihan Zegrek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Yaralılardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan durumu ağır olan sürücü Battal Berke Zegrek müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Cihat Zegrek'in durumun da ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.