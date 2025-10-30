Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç satışlarının yalnızca noterler aracılığıyla yapılmasının artık çağın gereklerine yanıt vermediğini belirterek, yetki belgesine sahip işletmelere de dijital ortamda satış yapma hakkı tanınması gerektiğini söyledi.

Erkoç, Avrupa Birliği ülkelerinde yıllardır uygulanan dijital sistemlerin, araç satış süreçlerini hızlandırdığını, güvenliği artırdığını ve bürokrasiyi azalttığını belirterek, Türkiye’nin de benzer bir dönüşümü bir an önce gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Erkoç, "Yetkili satıcılar da satış yapabilmeli. Avrupa’da bu model hem güvenli hem verimli şekilde işliyor. Bugün Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde araç satış işlemleri güvenli dijital platformlar üzerinden, elektronik imza ve merkezi kayıt sistemleriyle yürütülüyor. Noterlik sistemi tamamen dışlanmadan, isteyen tarafların noter seçeneğini koruduğu, ancak yetkilendirilmiş işletmelerin de dijital satış yapabildiği hibrit bir model uygulanıyor. Bu sayede hem vatandaş hem devlet hem de sektör kazanıyor" dedi.

REKLAM

'SÜREÇ HIZLANIR, MALİYET DÜŞER'

Erkoç, mevcut sistemin hem satıcı hem alıcı açısından zaman ve maliyet kaybı doğurduğunu belirterek, dijital satış yetkilendirmesiyle işlemlerin çok daha kısa sürede, güvenli biçimde tamamlanabileceğini ifade etti.

Yetki belgesine sahip işletmelerin, Ticaret Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren kurumlar olduğunu kaydeden MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Bu işletmelere dijital ortamda araç satış yetkisi verilmesi, kayıt dışı ticaretin önüne geçeceği gibi hem vatandaşın hem devletin lehine sonuçlar doğuracaktır" önerisinde bulundu.

Erkoç, dijital satış sisteminin hayata geçirilmesiyle işlem süreçlerinin kolaylaşacağını, bürokratik yüklerin azalacağını ve tüketici memnuniyetinin artacağını da vurgulayarak, "Bir vatandaş araç satın almak için saatlerce noter sırası beklememeli. Tüm işlemler elektronik ortamda, güvenli kimlik doğrulaması ve dijital imza ile birkaç dakika içinde tamamlanabilir. Türkiye’nin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda bu adım artık kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.