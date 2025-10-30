Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.900,11 %0,27
        DOLAR 41,9908 %0,13
        EURO 48,8915 %0,41
        GRAM ALTIN 5.391,94 %1,73
        FAİZ 40,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 65,04 %1,34
        BITCOIN 110.209,00 %-1,12
        GBP/TRY 55,4421 %0,10
        EUR/USD 1,1622 %0,18
        BRENT 64,48 %-0,68
        ÇEYREK ALTIN 8.815,82 %1,73
        Haberler Ekonomi Otomobil İkinci elde 'dijital ortamda satış' öneri - Otomobil Haberleri

        İkinci elde 'dijital ortamda satış' önerisi

        İkinci el araç sektöründen, satışların dijital ortama taşınması önerisi geldi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç satışlarının yalnızca noterler aracılığıyla değil, yetki belgesine sahip işletmelere de dijital ortamda satış yapma hakkının tanınması gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 11:32 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci elde 'dijital ortamda satış' önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç satışlarının yalnızca noterler aracılığıyla yapılmasının artık çağın gereklerine yanıt vermediğini belirterek, yetki belgesine sahip işletmelere de dijital ortamda satış yapma hakkı tanınması gerektiğini söyledi.

        Erkoç, Avrupa Birliği ülkelerinde yıllardır uygulanan dijital sistemlerin, araç satış süreçlerini hızlandırdığını, güvenliği artırdığını ve bürokrasiyi azalttığını belirterek, Türkiye’nin de benzer bir dönüşümü bir an önce gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı.

        Erkoç, "Yetkili satıcılar da satış yapabilmeli. Avrupa’da bu model hem güvenli hem verimli şekilde işliyor. Bugün Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde araç satış işlemleri güvenli dijital platformlar üzerinden, elektronik imza ve merkezi kayıt sistemleriyle yürütülüyor. Noterlik sistemi tamamen dışlanmadan, isteyen tarafların noter seçeneğini koruduğu, ancak yetkilendirilmiş işletmelerin de dijital satış yapabildiği hibrit bir model uygulanıyor. Bu sayede hem vatandaş hem devlet hem de sektör kazanıyor" dedi.

        REKLAM

        'SÜREÇ HIZLANIR, MALİYET DÜŞER'

        Erkoç, mevcut sistemin hem satıcı hem alıcı açısından zaman ve maliyet kaybı doğurduğunu belirterek, dijital satış yetkilendirmesiyle işlemlerin çok daha kısa sürede, güvenli biçimde tamamlanabileceğini ifade etti.

        Yetki belgesine sahip işletmelerin, Ticaret Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren kurumlar olduğunu kaydeden MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Bu işletmelere dijital ortamda araç satış yetkisi verilmesi, kayıt dışı ticaretin önüne geçeceği gibi hem vatandaşın hem devletin lehine sonuçlar doğuracaktır" önerisinde bulundu.

        Erkoç, dijital satış sisteminin hayata geçirilmesiyle işlem süreçlerinin kolaylaşacağını, bürokratik yüklerin azalacağını ve tüketici memnuniyetinin artacağını da vurgulayarak, "Bir vatandaş araç satın almak için saatlerce noter sırası beklememeli. Tüm işlemler elektronik ortamda, güvenli kimlik doğrulaması ve dijital imza ile birkaç dakika içinde tamamlanabilir. Türkiye’nin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda bu adım artık kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Habertürk Anasayfa