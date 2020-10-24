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Otomobil sektöründe hem sıfır araç hem de ikinci el araç pazarında pandemiye rağmen son yılların en büyük hareketliliği yaşanıyor. Sektördeki arz-talep dengesi ile birlikte döviz kurlarının yüksekliği sonucunda ikinci el otomobil fiyatlarında meydana gelen artışların bir süre daha devam edeceği ancak yıl sonuna kadar kademeli olarak daha dengeli bir seyir izleyeceği belirtildi.

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, ikinci ele doğrudan etki eden sıfır araç pazarındaki rekor yükselişlerin beklenen bir gelişme olduğunu söyleyerek, "2020 yılında pandemiden kaynaklı üretimin durması ile araç ithalatının yavaşlaması tüketici talebinin ertelenmesine neden olmuştu. Üretimin normale dönüp tedarikin sağlanması ile birlikte ertelenen talepler hızla karşılanmaya başladı ve sıfır araç satışları arttı. Bu durumun ikinci ele de bulunurluk ve dengeli fiyatlar açısından etkisi kaçınılmaz olacaktır" dedi.

SATIŞLAR ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞTÜ

İkinci el otomobil satışlarında ise Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 15’e varan bir düşüş olduğunu sözlerine ekleyen Ülgür, "İkinci el pazarında, firmalar arası gerçekleşen satışı dahil etmezsek, son kullanıcıya yapılan perakende satışlarında bu düşüşün daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Son 2 aylık dönem içinde tedarik sorununun yavaş yavaş sonlanacağını kaydeden Ülgür, "Sıfır araç pazarında arzın da artması ile kurlar yükselse dahi ikinci el araç fiyatlarında yükselme hız kesecektir. Sıfır araç ve ikinci el araç fiyatları arasındaki değerleme oranı normale dönerek dengeye oturacaktır. Dolayısıyla ikinci elde de fiyatlar yıl sonu itibariyle normalleşmeye başlayacaktır" görüşünü paylaştı.

2019 yılında ikinci el pazarının mükerrer satışlarla birlikte 7.5 milyon adetlik hacme ulaştığını da sözlerine ekleyen Ülgür, "Sıfır araç pazarında yukarı yönlü ivmenin devam edeceğini düşünüyorum. Bu yüksek performans ikinci el araçların fiyatlarını dengelese de, ikinci el pazarı kendi içerisindeki dinamiğine bağlı olarak adet olarak çok fazla etkilenmeyecektir. 2020 yılının toplam 8 milyonun üzerinde satış adedi ile kapanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.