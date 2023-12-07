Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.855,06 %-2,51
        DOLAR 28,9294 %0,09
        EURO 31,1801 %0,17
        ALTIN 1.884,72 %0,05
        FAİZ 38,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,15 %-0,53
        BITCOIN 43.943,00 %0,27
        GBP/TRY 36,3337 %0,07
        EUR/USD 1,0762 %0,00
        BRENT 74,64 %0,46
        ÇEYREK ALTIN 3.081,51 %0,05
        Haberler Ekonomi Otomobil İkinci el otoda "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı - Otomobil Haberleri

        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ikinci el otomobil satışındaki "6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlaması 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Daha önce Ticaret Bakanlığı söz konusu uygulamayı 1 Ocak 2024'e kadar uzatmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 08:27 Güncelleme: 07.12.2023 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe yapamayacaklarını belirten maddede "1/7/2023" ibaresi "1/7/2024" ile değiştirildi.

        BAKANLIK 6 AY UZATMIŞTI

        Söz konusu maddeye göre Ticaret Bakanlığı '6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlaması olarak da bilinen uygulamayı 6 ay uzatma yetkisine sahip. Bakanlık bu yetkisi kapsamında haziran sonunda uygulamayı 1 Ocak 2024'e kadar uzatmıştı. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, yatırım amaçlı otomobil alım-satımlarının önüne geçmeyi hedefleyen kısıtlamalar 6 ay daha uzatılmış oldu.

        TAVSİYE EDİLEN FİYATIN ÜZERİNDE SATIŞ YASAĞI DA UZATILDI

        Bunun yanında bugün Aynı yönetmelikle, geçici 3. maddede yer alan ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının 1 Ocak 2024 tarihine kadar yapılamayacağına yönelik düzenleme de 1 Temmuz 2024 tarihine uzatıldı. Maddeye eklenen ibareyle, Ticaret Bakanlığı'nın bu süreyi 6 aya kadar uzatmasına imkan tanındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Padişah torunu Filistin’in dünü ve bugününü anlattı
        Padişah torunu Filistin’in dünü ve bugününü anlattı
        Fırtına kupada üç golle turladı
        Fırtına kupada üç golle turladı
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        Habertürk Anasayfa