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        Haberler Magazin Erkin Koray’ın kızı, babasının Kanada'daki mezar taşını paylaştı - Magazin haberleri

        Erkin Koray'ın kızı: Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım

        Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray'ın Kanada'nın Toronto kentindeki mezarı yapıldı. Mezar taşına 'Baba' ve "Anadolu Rock'ın Mucidi' yazısı kazındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:39
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          Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede akciğer sorunları ve yaşlılığa bağlı problemleri nedeniyle 7 Ağustos'ta 82 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

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          Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, babasının yeni yapılan mezarıdan bir fotoğraf paylaştı. Mezar taşına kazılı "Anadolu Rock'ın Mucidi" ve 'Baba' cümleleri dikkat çekti.

          Damla Koray, "Bugünkü ziyaretimizde çok yakışıklı bir sürprizle karşılaştık… Sade, şık, karizmatik ve olması gerektiği gibi parlıyor ve aradan sıyrılıyor. Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım. O yüzden de bir kere daha mutlu oldum. Hem yeri, hem görüntüsü içime çok sindi… Büyük huzur! Hâlâ tüm bunların benim babamla ilgili olduğuna inanamıyorum o ayrı… O hâlâ bir yerde yanımdaymış da, ben onsuz paralel bir evrene geçiş yapmışım gibi… Tuhaf, saçma, neyse…" ifadelerine yer verdi.

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