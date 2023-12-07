Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, babasının yeni yapılan mezarıdan bir fotoğraf paylaştı. Mezar taşına kazılı "Anadolu Rock'ın Mucidi" ve 'Baba' cümleleri dikkat çekti.

Damla Koray, "Bugünkü ziyaretimizde çok yakışıklı bir sürprizle karşılaştık… Sade, şık, karizmatik ve olması gerektiği gibi parlıyor ve aradan sıyrılıyor. Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım. O yüzden de bir kere daha mutlu oldum. Hem yeri, hem görüntüsü içime çok sindi… Büyük huzur! Hâlâ tüm bunların benim babamla ilgili olduğuna inanamıyorum o ayrı… O hâlâ bir yerde yanımdaymış da, ben onsuz paralel bir evrene geçiş yapmışım gibi… Tuhaf, saçma, neyse…" ifadelerine yer verdi.